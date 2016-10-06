中国三安光电想收购欧司朗--德国经济周刊

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透柏林10月6日 - 德国经济周刊(WirtschaftsWoche)周四报道称，中国芯片厂商三安光电(600703.SS)想要收购德国照明企业欧司朗(Osram)(OSRn.DE)。报道未说明其消息来源。
该报道称，三安光电打算在10月中以前提出收购欧司朗的“合格报价”。报道援引了参与谈判的未具名消息人士。
德国经济周刊表示，三安光电可能提出为每股欧司朗股票支付大约70欧元(78.39美元)。如果全面收购，则对欧司朗的估值在72亿欧元(81亿美元)左右。
未能联系到欧司朗的发言人置评。该公司7月份把灯具部门以逾4亿欧元的价格出售给了一个中国财团。(完)
(编译 张涛；审校 孙茉莉)
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