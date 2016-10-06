中国三安光电想收购欧司朗--德国经济周刊

路透柏林10月6日 - 德国经济周刊(WirtschaftsWoche)周四报道称，中国芯片厂商三安光电(600703.SS)想要收购德国照明企业欧司朗(Osram)(OSRn.DE)。报道未说明其消息来源。

该报道称，三安光电打算在10月中以前提出收购欧司朗的“合格报价”。报道援引了参与谈判的未具名消息人士。

德国经济周刊表示，三安光电可能提出为每股欧司朗股票支付大约70欧元(78.39美元)。如果全面收购，则对欧司朗的估值在72亿欧元(81亿美元)左右。

未能联系到欧司朗的发言人置评。该公司7月份把灯具部门以逾4亿欧元的价格出售给了一个中国财团。(完)