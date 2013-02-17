全球投资者关注三亚博彩吧进展

(本文由路透中文网编译提供)

路透三亚2月17日 - 中国海南的一个博彩吧里，顾客们玩着游戏，似乎对身边大量筹码视而不见。该博彩吧可能对澳门的博彩业务构成威胁。

到目前为止，在三亚湾红树林度假世界Jesters博彩吧玩的顾客不能赢钱，只能赢点数，这些点数可以用来支付度假世界内的住宿、奢侈品、珠宝和艺术品。

该博彩吧所有者张宝全是艺术品、电影和房地产巨头。2012年，张宝全凭借6亿美元资产登上《福布斯》杂志中国富豪榜单前300名。

这是中国政府第一次默许澳门以外的博彩概念，包括世界博彩巨头们在内的全球投资者们都在对此进行关注。

“我们的博彩吧是国内首家。政府在看，这是个试点，”张宝全近期接受路透采访时表示。三亚湾红树林度假世界占地173英亩，去年底开业。

“（博彩合法化）现在还做不到，但我个人认为将来很有可能会。”

去年，澳门博彩业营收达380亿美元，主要来自中国玩家。如果中国政府允许在澳门以外的地方进行博彩活动，资金会涌入。

关注博彩吧的不只是中国政府。美高梅国际集团（MGM Resorts International） 去年在三亚开了一家酒店，凯撒娱乐（Caesars Entertainment）料于2014年在海南开酒店。

美高梅发言人表示，该公司没有推出此类博彩吧的计划。凯撒娱乐则未予置评。

张宝全表示，希望打造类似拉斯维加斯和新加坡的综合性度假村，提供博彩、会议和零售店服务。

红树林度假世界明年完工后，将成为中国最大的度假村，拥有超过4,000间客房，一个能容纳6,000人的会议大厅和其他设施，包括一个水上公园。

张宝全正在中国开发10个综合性度假村，红树林度假世界是其中一个，还有一个也在三亚，其他的分布在拉萨和青岛等地。

张宝全表示，虽然中国政府不允许在澳门以外开设赌场，海南可能是个例外。

出于对现有限制的敏感，张宝全强调，计划中的度假村将包括画廊等文化设施，以及博彩吧。（完）