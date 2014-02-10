三亚明文禁止裸泳裸晒

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京2月10日 -中国三亚市政府明文禁止在公共海滩裸泳裸晒，违者将视情节轻重给予相应处罚。三亚当局将安排警力值守进行劝阻，同时还将用喇叭和监控摄像头进行取证和劝阻。
新华社周日报道称，根据相关规定，对在公共海域、海滩裸泳、裸晒者，公安机关将予以坚决整治和处理，并视情节轻重处于五日以上十日以下拘留。
报道称，据知情者介绍，大东海沙滩上从2002年就开始出现裸泳者。近年来渐成规模，最多时裸泳人数达四五百人，这些人大部分是来自内地的中老年男子。
报道援引海南省委书记、省人大常委会主任罗保铭的话称，对于不听劝阻者，将进行拘留教育。
“正常人都不会在公众场所裸泳、裸晒，”罗保铭说。
罗保铭称，这一种行为与中国文化传统不相符。
报道援引一位来自大庆的王先生的说法称，在此裸泳、裸晒的人不是为了裸露，是为了治病。
这位王先生还称，一部分裸泳者纯粹是通过这种方式，“享受回归自然的感觉”。（完）
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