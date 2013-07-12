美国将就三一重工涉嫌侵犯专利展开调查

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透北京7月12日 - 美国国际贸易委员会(ITC)将对中国最大建筑设备生厂商--三一重工股份有限公司(600031.SS)展开调查，此前Manitowoc Co Inc (MTW.N)指控三一侵犯其履带式起重机专利。
ITC周四在其网站发布声明称，Manitowoc要求对三一施加有限的进口禁令。指控重点是三一侵犯了该公司的可变位置配重技术。
尚不能立即联系到三一就此置评。三一还在美国、印度、德国和巴西设有制造和研发中心。(完)
(编译 王兴亚；; 审校 隋芬)
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路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。