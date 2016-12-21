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时事要闻 | 2016年 12月 21日 星期三 08:50 BJT

中国对西非国家圣多美宣布与台湾断交表示赞赏

路透北京12月21日 - 中国外交部周三称，西非国家圣多美宣布自即日起与台湾断交，中方对此表示赞赏。

“我们注意到圣多美和普林西比政府当地时间20日发表声明，决定同台湾断绝所谓‘外交’关系，中方对此表示赞赏，欢迎圣普回到一个中国原则的正确轨道上来，”中国外交部在声明中称。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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