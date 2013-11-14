中国与圣普借助商贸往来重建关系

标题新闻：2月亚洲进口伊朗石油较去年2月西方刚刚解除制裁时增约58%，至201万桶/日－IEA数据
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(本文由路透中文网编译提供)
路透圣多美11月13日 - 圣多美和普林西比（简称：圣普）官员称，中国计划在圣普设立贸易办公室来推进在该国的项目。16年前因圣多美和普林西比与台湾“建交”，中国与圣普断绝外交关系。
圣普政府和中国代表周二在前中国驻圣普使馆签署了相关协议。
“圣多美的岛屿必须向世界开放，去交朋友并进行合作，”该国总统曼努埃尔·平托·达科斯塔（Manuel Pinto da Costa）的代表Liberato Moniz在签字时说。
该国公共工程部长Osvaldo Abreu称，按照协议，中国商界人士和企业家很快会来到该国，计划投资4亿美元的深水港项目有望成为潜在的合作目标。
圣普经济主要依赖可可出口，但由于该国位于石油资源丰富的几内亚湾，有望在今后成为油气生产国而引起关注。
该国官员没有透露与中国的上述合作协议是否会影响其与台湾的外交关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透3月31日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 270.6 79 269.7 315 * 5月 265.0 43 264.1 1 * 6月 256.9 107 255.0 5 * 7月 250.9 446 250.1 62 * 8月 247.2 2682 246.4 119 * 9月 245.0 5120 244.4 500 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透新加坡3月31日 - 亚洲含硫500ppm柴油近月3月现货价差处在小幅升水状态，反映出相较于1月和2月，卖家的基本面改善。1月和2月的现货价差都处在小幅贴水状态。