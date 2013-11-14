中国与圣普借助商贸往来重建关系

(本文由路透中文网编译提供)

路透圣多美11月13日 - 圣多美和普林西比（简称：圣普）官员称，中国计划在圣普设立贸易办公室来推进在该国的项目。16年前因圣多美和普林西比与台湾“建交”，中国与圣普断绝外交关系。

圣普政府和中国代表周二在前中国驻圣普使馆签署了相关协议。

“圣多美的岛屿必须向世界开放，去交朋友并进行合作，”该国总统曼努埃尔·平托·达科斯塔（Manuel Pinto da Costa）的代表Liberato Moniz在签字时说。

该国公共工程部长Osvaldo Abreu称，按照协议，中国商界人士和企业家很快会来到该国，计划投资4亿美元的深水港项目有望成为潜在的合作目标。

圣普经济主要依赖可可出口，但由于该国位于石油资源丰富的几内亚湾，有望在今后成为油气生产国而引起关注。

该国官员没有透露与中国的上述合作协议是否会影响其与台湾的外交关系。（完）