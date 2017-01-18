中国国资委称将建立央企境内外投资负面清单 设定禁止和特别监管类

路透北京1月18日 - 中国国资委最新就中央企业境内外投资发布监督管理办法，称将建立发布央企投资项目负面清单，设定禁止类和特别监管类投资项目，实行分类监管。

国资委网站周三刊登“中央企业投资监督管理办法”和“中央企业境外投资监督管理办法”表示，列入负面清单禁止类的境内外投资项目，央企一律不得投资；列入负面清单特别监管类的投资项目，应报国资委履行出资人审核把关程序。

而负面清单之外的投资项目，由央企按照企业发展战略和规划自主决策。负面清单中的内容保持相对稳定，并适时动态调整，央企应在此基础上，结合企业实际，制定本企业更为严格、具体的境外投资项目负面清单。

办法并称，国资委建立完善投资监管联动机制，实现对中央企业投资活动过程监管全覆盖，及时发现投资风险，减少投资损失。

办法要求，中央企业应当于每年3月10日前将经董事会审议通过的年度投资计划报送国资委，内容包括投资主要方向和目的、投资规模及资产负债率水平、投资结构分析、投资资金来源、重大投资项目情况。

在央企境外投资上，办法规定，中央企业原则上不得在境外从事非主业投资。有特殊原因确需开展非主业投资的，应当报送国资委审核把关，并通过与具有相关主业优势的中央企业合作的方式开展。

而列入境外投资项目负面清单特别监管类的境外投资项目，央企应当在履行企业内部决策程序后、在向国家有关部门首次报送文件前报国资委履行出资人审核把关程序。（完）

浏览办法原文，点选国资委链接： here

here