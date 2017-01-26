中国国资委称今年央企要化解595万吨钢铁和2473万吨煤炭的过剩产能

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 中国国资委近日表示，中央企业今年将继续加大供给侧结构性改革力度，化解过剩产能，提升盈利能力。2017年要化解钢铁过剩产能595万吨、化解煤炭过剩产能2,473万吨，在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作。
新华网周四援引国资委财务监管局消息称，2017年国资委将完成300户“僵尸企业”处置任务，完成500户特困企业专项治理，化解产能过剩、处置僵尸企业是中央企业当前的重要任务之一。
“总体看，目前中央企业债务总量与资产规模相适应，资产运营质量持续改善，资产负债率持续回落，债务风险总体可控。”国资委称。
国资委官网新闻稿称，2016年末，中央企业实体产业平均资产负债率60.4%，同比下降0.3个百分点，已连续三年实现下降；2016年央企实现利润总额1.2万亿元，同比增长0.5%，增幅扩大9.5个百分点，102家中央企业中盈利企业达到96家。
国资委网站数据显示，2016年中央企业化解钢铁过剩产能1,019万吨，化解煤炭过剩产能3,497万吨，提前超额完成任务；完成398户“僵尸”企业和特困企业处置和治理工作，较好地发挥了中央企业的表率作用。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。