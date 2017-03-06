中国国资委主任称央企重组不是数量概念 今年混改将进一步拓宽

路透上海3月6日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆表示，央企重组不是数量概念，今年央企重组将呈现两个重点，包括布局结构持续优化，重组重点向关系国计民生和国家安全领域方向进一步靠拢。此外，今年混合所有制改革将进一步拓宽，但不是所有国企都要搞混改。

中国证券报周一引述他在全国人大和政协两会期间的表态指出，今年混合所有制改革将在去年的试点基础上，一方面在面上进一步拓宽，另一方面在内容上逐渐形成和加强混改效果。

“适合搞的就搞。企业集团层面、二级层面、三级层面哪个适合改的就可以改。不适合改的或者现在还有别的改革思路的，也不必一定要改。”他称。

对于央企重组，肖亚庆解释说，央企重组不是数量概念，关键还在内涵发展，“我们不太主张一定要压缩到多少户，还是要根据供给侧结构性改革需要，根据行业发展、产业发展、企业自身发展需求进行调整。”

对于推进国有资本投资、运营公司改革试点，他谈到，试点主要是区分投资公司和运营公司具体管理内容，进一步确定其主要任务。过去一年主要对国有资本投资管理运营基本思路进行探索，目前在如何增加资产流动性、如何通过监管防止国有资产流失等方面有了进一步探索和实践。

同日中证报还援引中国企业改革与发展研究会副会长李锦表示，今年国企改革有三大亮点：一是公司制改革今年将收尾；二是七大垄断领域混改将迎来实质性进展；三是明确提出了电力和石油天然气体制改革，今年这两个行业或有大动作，石油天然气体制改革方案有望出台。

他指出，石油、铁路、军工领域已出台发展混合所有制经济改革的指导意见，下一步，航空、电信领域的央企混合所有制改革方案也将出台。今年铁路、民航、电信等领域的混改力度会更大一些，而军工将会成为国企混改的突破点。（完）