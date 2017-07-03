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中国国资委原副主任张喜武因严重违纪受到撤销党内职务、行政撤职处分
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2017年7月3日 / 凌晨2点58分 / 2 天前

中国国资委原副主任张喜武因严重违纪受到撤销党内职务、行政撤职处分

1 分钟阅读

路透北京7月3日 - 中共中央纪委监察部网站周一发布公告称，经中共中央批准，中共中央纪委对第十八届中央候补委员，国务院国有资产监督管理委员会原党委副书记、副主任张喜武严重违纪问题进行了立案审查，其因严重违纪受到撤销党内职务、行政撤职处分，降为正局级非领导职务。

中纪委的公告称，经查张喜武同志身为党的高级领导干部，严重违反政治纪律和政治规矩，在党内选举中搞拉票等非组织活动，打探巡视信息；违反组织纪律，利用职权为亲属在职务晋升等方面谋取利益，且在组织函询时不如实说明问题。

违反廉洁纪律，违规从事营利活动；违反工作纪律，履行全面从严治党主体责任不力。经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予张喜武同志撤销党内职务处分，由监察部报请国务院批准给予其行政撤职处分，降为正局级非领导职务；终止其党的十八大代表资格；收缴其违纪所得。给予其撤销党内职务的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。

张喜武1958年出生，工学博士，研究员。曾任神华集团有限责任公司党组成员、董事、总经理；神华集团有限责任公司董事长、党组书记，中国神华能源股份有限公司执行董事、董事长；国务院国有资产监督管理委员会党委副书记、副主任。（完）

发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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