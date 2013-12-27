北斗卫星导航系统是中国重要基础设施--官员

路透北京12月27日(记者 Adam Rose) -中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其周五表示，中国本土的卫星导航系统将带来巨大的经济、社会和军事效益，同时也欢迎亚洲其他国家使用该技术。

“北斗”卫星导航系统与美国全球定位系统(GPS)和俄罗斯“GLONASS”系统同台竞争。“北斗”卫星系统下的16枚卫星服务于亚太地区，该系统下的卫星数量料将在2020年增加至30枚，随着覆盖范围向全球扩展。

冉承其表示，“北斗”卫星导航系统将带来民用和军事应用的整体效益。

“北斗系统的建设应该解决国家的安全问题，包括经济安全、社会安全。”

“卫星导航是一个国家重要的基础设施，当然也是军民共用的基础设施，既然是基础设施不分军和民。”

“至于北斗卫星导航系统在中国国防和装备上有什么样的用途，应该由装备部门或者国防部门思考。”

根据官方媒体的报道，中国军方高官曾表示，“北斗”卫星导航系统比中国的载人航天飞船或月球探测器更为重要。

但这种益处绝不仅仅局限于国防。

通过提供免费服务，中国鼓励亚洲其他国家采用该导航系统，正如美国免费提供民用GPS网络一样。

冉承其表示，对北斗的国际合作应用始终持非常开放的态度，非常鼓励北斗为亚太地区国家提供更好地服务。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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