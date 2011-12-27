中国北斗卫星导航系统开始试运行

路透北京12月27日电---中国北斗卫星导航系统周二开始试运行服务，这意味着中国向结束对美国导航和定位服务的依赖又迈出一步。

2000年，中国将两颗定位卫星送入太空预定轨道，开始结束对美国全球定位系统依赖的努力。

北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其对记者表示，北斗系统到明年将覆盖亚太大部分地区，到2020年左右，该系统形成全球覆盖能力。

他表示，中国已发射了10颗卫星支持北斗系统，明年还将再发射六颗卫星。

官方媒体报导称，北斗卫星导航系统最终将囊括35颗卫星。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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