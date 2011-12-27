中国北斗卫星导航系统开始试运行

中国去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透北京12月27日电---中国北斗卫星导航系统周二开始试运行服务，这意味着中国向结束对美国导航和定位服务的依赖又迈出一步。
2000年，中国将两颗定位卫星送入太空预定轨道，开始结束对美国全球定位系统依赖的努力。
北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其对记者表示，北斗系统到明年将覆盖亚太大部分地区，到2020年左右，该系统形成全球覆盖能力。
他表示，中国已发射了10颗卫星支持北斗系统，明年还将再发射六颗卫星。
官方媒体报导称，北斗卫星导航系统最终将囊括35颗卫星。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
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