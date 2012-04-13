中国称注意到朝鲜发射卫星 望各方保持冷静克制

中国外交部网站新闻稿周五称，注意到朝鲜发射卫星的情况，希望有关各方保持冷静克制；中国希望各方不做损害半岛和地区和平稳定的事，坚持接触对话，共同维护半岛和地区和平稳定。朝鲜周五表示日内稍早该国发射的搭载卫星火箭并未进入轨道，证实了多个领国所称朝鲜远程火箭发射失败的言论。路透