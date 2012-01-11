分析：北斗导航系统叫板GPS将面临挑战

路透香港1月11日电（记者 David Lague）---北斗卫星导航系统的运行或许能让中国军方高层感到安全，但面对让外太空变得拥挤不堪的各种竞争系统，使北斗系统带来回报将是接下来要面临的一大挑战。

北斗卫星导航系统於去年12月末开始提供试运行服务。中国官员预计，到本十年末，该系统将催生规模超过600亿美元的国内导航产业。

行业分析人士称，北斗卫星导航系统将面临来自当前运行中的两大对手的竞争，分别是由美国军方运营、在全球占主导地位的全球定位系统（GPS）和近期升级的俄罗斯格洛纳斯（Glonass）系统。此外，欧洲的伽利略（Galileo）系统也将从2014年开始提供导航服务。

当北斗卫星导航系统的35颗卫星在2020年全部部署到位时，其他三大系统部署的卫星也将达到约90颗。

市场研究公司Strategy Analytics驻英国的自动导航分析师罗宾逊（ Richard Robinson）称，"GPS相当不错，因此问题的难点就在於，在大量消费电子设备上，如何做好用户体验。"

欧盟委员会称，卫星产品和服务的全球普及率可与互联网媲美，相关需求增势迅猛，预计年均规模将达1,580亿美元。

对中国而言，发展北斗卫星导航系统的主要目的，是向军方提供独立的卫星导航系统，以便用於调动兵力并为导弹等武器提供导航。

**中国没有道理依赖美国**

迄今为止，中国军方迫于无奈只能依赖GPS，但中国政府担心，在关系紧张或危机时刻，该服务将很容易被切断或受到干扰。

美国航空及国防咨询公司Teal Group的分析师卡塞雷斯（Marco Caceres）称，"中国和美国在军事和经济领域的竞争日益激烈。中国没有道理依赖美国。"

若北斗卫星导航系统也可以带来商业利益，将有助於抵消预计达数百亿美元对该工程的投资。

多数导航设备通常需要三或四颗卫星提供信号，以确定精确的位置。行业专家称，终端及芯片制造商最终可能会研发可接收上述四大导航系统信号的硬件和处理器。

卫星导航专业杂志Inside GNSS的编辑吉本斯（Glen Gibbons）称，"在独立的导航系统下，更多卫星提供更多的信号，能比单独一个系统产生更大的累积优势。"

有人认为，中国面临的挑战并非来自技术方面，而是商业化。

他们指出，中国市场有潜力成为世界最大的导航服务市场，国内设备制造商若可以较低成本生产能带来GPS系统表现的终端，那麽他们将获得大量订单。

吉本斯称，"全球卫星导航服务的真正竞争，存在於接收器技术的研发和制造方面，而中国在这些方面颇有实力。"（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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