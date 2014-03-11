中国急调卫星保障马航失联客机搜救

《解放军报》周二报道称，中国紧急调动近10颗卫星保障马航失联客机的搜救工作。来自10个国家的船舰和飞机正在马来西亚周边和越南南部海域展开搜寻。与此同时，针对可能的安全漏洞以及是否涉及炸弹或劫机的质疑越来越多。中国已经敦促马来西亚方面加大搜寻力度,马航失联客机上有约三分之二乘客是中国人。图为中国“海巡31”海事船从三亚出发参与失联客机搜救。路透