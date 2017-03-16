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时事要闻 | 2017年 3月 16日 星期四 13:27 BJT

中国与沙特签署金额约650亿美元的协议

路透北京3月16日 - 中国外交部称，在沙特国王萨勒曼访问北京期间，两国于周四签署了金额约650亿美元的备忘录和意向书。

中国副外长张明在人民大会堂宣布了上述消息。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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