中国和沙特阿拉伯将拓宽能源领域相互投资 提升石油合作水平

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透北京3月18日 - 中国和沙特阿拉伯王国周六发布联合声明称，将加强两国在经济与工业项目、电子政务应用、先进技术、基础设施、高科技和航天等优先领域的合作，拓宽在石油、可再生能源、电力及和平利用核能领域的相互投资。
刊登在中国外交部网站的声明称，双方强调石油市场稳定对世界经济的重要性，双方愿提升两国在石油领域的合作水平，包括向不断增长的中国市场供应沙特石油。
“双方愿加强在二十国集团和国际金融机构框架下的国际经济合作，推动国际贸易发展。双方赞赏亚洲基础设施投资银行将会发挥的作用。”声明称。
声明并表示，沙方支持中方主办“一带一路”国际合作高峰论坛，双方愿共同努力，尽早建立中国－海湾合作委员会自由贸易区。（完）
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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)