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时事要闻 | 2017年 3月 18日 星期六 22:56 BJT

中国和沙特阿拉伯将拓宽能源领域相互投资 提升石油合作水平

路透北京3月18日 - 中国和沙特阿拉伯王国周六发布联合声明称，将加强两国在经济与工业项目、电子政务应用、先进技术、基础设施、高科技和航天等优先领域的合作，拓宽在石油、可再生能源、电力及和平利用核能领域的相互投资。

刊登在中国外交部网站的声明称，双方强调石油市场稳定对世界经济的重要性，双方愿提升两国在石油领域的合作水平，包括向不断增长的中国市场供应沙特石油。

“双方愿加强在二十国集团和国际金融机构框架下的国际经济合作，推动国际贸易发展。双方赞赏亚洲基础设施投资银行将会发挥的作用。”声明称。

声明并表示，沙方支持中方主办“一带一路”国际合作高峰论坛，双方愿共同努力，尽早建立中国－海湾合作委员会自由贸易区。（完）

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(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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