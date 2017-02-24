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中国财经 | 2017年 2月 24日 星期五 15:10 BJT

沙特夺回中国最大原油供应国宝座

路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。

数据显示，安哥拉对华原油出口位居第二，较上年同期增长63.5%至495万吨，即117万桶/日；俄罗斯第三，较上年同期增36.5%至460万吨，即108万桶/日。(完)

(编译 王颖；审校 张明钧)

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