中国11月从沙特进口原油同比增长近30% 最大供应国易主

路透北京12月22日 - 中国周四公布的海关数据显示，中国11月从沙特(沙乌地)阿拉伯进口原油较上年同期增加近30%。沙特从俄罗斯手中夺回中国最大原油供应国地位。

数据显示，当月从沙特进口原油规模较上年同期增长29.19%至115万桶/日，而来自俄罗斯的供应增加17.92%至112万桶/日。

11月中国从伊朗进口原油同比增长24.48%至611,338桶/日，从伊拉克进口原油增长15.68%至695,148桶/日。

中国11月原油进口总量较上年同期增长18.3%至787万桶/日，较10月份强劲反弹。

1-11月原油进口增长14%至753万桶/日，相当于增量购买近925,000桶/日。

稍早前沙特为首的石油输出国组织(OPEC)及多个非OPEC产油国达成减产协议，以化解全球原油过剩局面，提振油价飙升至17个月高位。目前市场在关注减产协议的实际履行情况。(完)