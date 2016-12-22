中国11月从沙特进口原油同比增长近30% 最大供应国易主

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月22日 - 中国周四公布的海关数据显示，中国11月从沙特(沙乌地)阿拉伯进口原油较上年同期增加近30%。沙特从俄罗斯手中夺回中国最大原油供应国地位。
数据显示，当月从沙特进口原油规模较上年同期增长29.19%至115万桶/日，而来自俄罗斯的供应增加17.92%至112万桶/日。
11月中国从伊朗进口原油同比增长24.48%至611,338桶/日，从伊拉克进口原油增长15.68%至695,148桶/日。
中国11月原油进口总量较上年同期增长18.3%至787万桶/日，较10月份强劲反弹。
1-11月原油进口增长14%至753万桶/日，相当于增量购买近925,000桶/日。
稍早前沙特为首的石油输出国组织(OPEC)及多个非OPEC产油国达成减产协议，以化解全球原油过剩局面，提振油价飙升至17个月高位。目前市场在关注减产协议的实际履行情况。(完)
(编译 刘秀红；审校 王兴亚)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。