中国和沙特签署核能合作协议

路透沙特霍巴尔1月16日电---沙特阿拉伯官方通讯社SPA报导称，沙特已与中国就民用核能合作达成共识。中国与沙特周末签署了一揽子协议，旨在加强与沙特的关系。

SPA未就核能合作协议内容提供进一步的细节。阿卜杜拉国王原子能及再生能源城（K.A.Care）负责人Hashim Yamani与中国国家发改委主任张平周日签署了该协议。

此前，沙特还与法国、阿根廷和韩国签署了类似协议，且沙特与俄罗斯、捷克、英国和美国就增加核能领域的合作举行了对话。

沙特正寻求利用太阳能和核能，令其能源结构多样化，以减少对化石燃料的消耗。

K.A.Care的一名官员去年表示，到2030年前，沙特或将修建最多16座核反应堆。中国拥有世界上最大的核电站建设计划，其中已有若干座反应堆处於建设中。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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