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时事要闻 | 2013年 4月 9日 星期二 15:34 BJT

中国称不希望看到朝鲜半岛陷入混乱

路透北京4月9日 - 中国当局周二表示，不希望看到朝鲜半岛陷入混乱，稍早朝鲜警告称在韩国的外国人士应当撤离韩国，因有发生战争危险。

中国外交部发言人洪磊在例行新闻简报会上表示，中国反对任何一方做出加剧朝鲜半岛紧张局势的行动，呼吁在朝鲜半岛问题上保持冷静和克制。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

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