中国称美国针对朝鲜加强导弹防御将加剧对抗

路透北京3月18日 - 中国周一表示，针对朝鲜的挑衅行为美国计划加强导弹防御，这只会加剧对抗态势。中国并敦促美国谨慎行事。

针对朝鲜“不负责任且鲁莽的挑衅”，美国国防部长哈格尔周五宣布了加强美国导弹防御体系的计划。朝鲜之前对美国发出了先发制人核打击的威胁。（完）