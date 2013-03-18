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时事要闻 | 2013年 3月 18日 星期一 16:01 BJT

中国称美国针对朝鲜加强导弹防御将加剧对抗

路透北京3月18日 - 中国周一表示，针对朝鲜的挑衅行为美国计划加强导弹防御，这只会加剧对抗态势。中国并敦促美国谨慎行事。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上作出上述表态。

针对朝鲜“不负责任且鲁莽的挑衅”，美国国防部长哈格尔周五宣布了加强美国导弹防御体系的计划。朝鲜之前对美国发出了先发制人核打击的威胁。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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