中国国务院第三次大督查9月中旬启动 旨确保完成全年经济发展目标

路透北京8月28日 - 新华社周日报导，中国国务院第三次大督查近日全面启动，将于9月18日派出20个督查组赴各地区和国务院有关部门开展实地督查。督查重点包括保持经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生等四方面工作23项重点内容，以确保完成全年经济社会发展主要目标任务。

据介绍，第三次大督查将紧紧围绕中央经济工作会议部署和政府工作报告要求，聚焦当前经济运行和改革发展中的突出问题，对照有关重点工作部署和量化指标任务，督查范围覆盖全国31个省（区、市）、新疆生产建设兵团和国务院有关部门。

今年以来一些地方和部门仍然存在改革不深入、工作不协调、政策不配套、措施不到位等问题，存在个别干部懒政怠政和不作为乱作为等现象，影响了决策部署落地生效。

根据工作安排，此次大督查采用先自查后实地督查的方式。在各地区、各部门先开展自查的基础上，对去年大督查中受到国务院表扬激励的20个市（州）、20个县（市、区），实行“免督查”。

“旨在着力推动各地区各部门切实履行职责，着力推动重大政策举措、重点投资项目、重要民生工程加快落地，保持经济运行在合理区间，确保完成全年经济社会发展主要目标任务。”报导称。

本届政府成立以来，国务院已先后组织开展两次年度大督查。这次大督查将进一步完善激励和问责机制。在督查激励方面，继续对真抓实干、工作成效明显的地方给予通报表扬，在资金、项目和土地等方面加大激励支持力度，并向基层市县倾斜。

在督查问责方面，继续聚焦懒政怠政和不作为乱作为问题，抓住典型，严肃问责。同时，健全合理的容错纠错机制，切实调动好、保护好广大干部干事创业的积极性、主动性、创造性。（完）