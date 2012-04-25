薄瓜瓜在哈佛校报发声明

路透北京4月25日电---中国宣布对原重庆市委书记薄熙来立案调查後，其子薄瓜瓜日前首次公开发表声明，反驳关於其留学费用及奢华生活的说法，但不愿就其父母被调查一事置评。

在哈佛大学校报《Harvard Crimson》周二发表的声明中，薄瓜瓜称觉得有必要提供事实真相，回应对其私生活及家人的揣测。

薄瓜瓜声明中称：“我对近期我家发生的事深感担忧，但对正在进行的调查我不予评论。”（here）

薄瓜瓜英国牛津大学毕业後，目前就读于美国哈佛大学肯尼迪政治学院。他已经搬离在哈佛的公寓，未透露目前住在哪里。

《Harvard Crimson》负责人塞缪尔斯（Benjamin Samuels）称，他非常确信薄瓜瓜的这则声明是真实的。负责发布这则声明的执行主编佐斯默（Julie Zauzmer）也担保声明真实性，该校报称声明是从薄瓜瓜学校和个人电子邮箱帐户发出。

据传薄瓜瓜上学期间生活奢侈，包括热爱豪车，这一直颇受媒体关注。

他在声明中称：“我从来没有开过法拉利。”

薄瓜瓜还试图打消各方对其海外留学学费来源不当的揣测，称费用来自独立获得的奖学金，以及母亲从事律师工作和著书攒下的钱。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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