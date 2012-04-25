薄瓜瓜在哈佛校报发声明

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京4月25日电---中国宣布对原重庆市委书记薄熙来立案调查後，其子薄瓜瓜日前首次公开发表声明，反驳关於其留学费用及奢华生活的说法，但不愿就其父母被调查一事置评。
在哈佛大学校报《Harvard Crimson》周二发表的声明中，薄瓜瓜称觉得有必要提供事实真相，回应对其私生活及家人的揣测。
薄瓜瓜声明中称：“我对近期我家发生的事深感担忧，但对正在进行的调查我不予评论。”（here）
薄瓜瓜英国牛津大学毕业後，目前就读于美国哈佛大学肯尼迪政治学院。他已经搬离在哈佛的公寓，未透露目前住在哪里。
《Harvard Crimson》负责人塞缪尔斯（Benjamin Samuels）称，他非常确信薄瓜瓜的这则声明是真实的。负责发布这则声明的执行主编佐斯默（Julie Zauzmer）也担保声明真实性，该校报称声明是从薄瓜瓜学校和个人电子邮箱帐户发出。
据传薄瓜瓜上学期间生活奢侈，包括热爱豪车，这一直颇受媒体关注。
他在声明中称：“我从来没有开过法拉利。”
薄瓜瓜还试图打消各方对其海外留学学费来源不当的揣测，称费用来自独立获得的奖学金，以及母亲从事律师工作和著书攒下的钱。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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