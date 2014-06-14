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时事要闻 | 2014年 6月 15日 星期日 07:21 BJT

中国全国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪违法接受调查

路透北京6月14日 - 中国政府反腐行动继续深入。新华社周六报导称，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。

中国政协全国委员会网站显示， 苏荣,1948年10月生,吉林洮南人,1974年1月参加工作,1970年1月加入中国共产党,吉林大学经济管理学院国际经济系世界经济专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士学位。

现任十二届全国政协副主席、江西省委书记、省人大常委会主任。

中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，将坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括被免去江西省副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山等。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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