《特写》中国家长的学区房之痛

路透北京12月9日 - 钟健（音）和妻子宁愿花双倍价钱买学区房，就为了女儿能就读附近一家重点小学，他女儿现在才一岁半。

在中国许多城市，公立小学必须接收本学区儿童，因此许多像钟健这样的家长推高了学区房价格。并且随着中国“单独两孩”政策的推出，这种趋势将有增无减。

钟健在北京实验二小附近的胡同里找房子找了六个月了，但还没买到合适的房子。他说：“我没什么选择。我希望女儿能接受最好的教育，而这是唯一的途径。”

10月北京二手房价格同比上涨了19%，这对于那些想在首都立足的人来说，实在是令人心慌。

而学区房的价格涨幅更高，北京的重点学校集中在老城区。

地产中介链家称，重点学校附近的二手房价格平均较可比地区的类似房屋价格高出50%左右，而过去一年价差扩大。多名家长告诉路透，学区房供应非常紧张。

中国上月宣布启动“单独两孩”政策，人口统计学家称，将有数千万家庭由此获得生二胎的资格。

链家的张泉国（音）称，这项新政策将使得未来三至五年学区房的供需缺口扩大，价格将进一步上涨。

32岁的钟健是一名电子产品销售员，他说已经准备花200万人民币（328,200美元）在实验二小附近买所只有一间房的屋子。这所房子甚至连卫生间都没有，是四合院里的一间平房。一名地产经纪称，在北京市中心其他地方买一个类似的房子，只要花不到一半的钱。

但房主连200万都嫌少，钟健只得忍痛割爱。

其他家长也表示，宁可花高价、生活环境差点，也要让孩子就读重点小学。

中国的家庭极其重视教育。许多家长认为，给孩子选对了小学，对孩子日后就读好中学、好大学都至关重要。

一名姓王的家长说：“教育的竞争非常激烈。”他儿子今年两岁。

他说：“我们没关系让孩子上好学校，所以只能买学区房。”

钟健说，他和家里人考虑买平房时，也没真打算自己住里头，但买房后就可以把户口迁进去，这样就可以达到学校关于落户学区房三年方可入学的规定。

他说：“这些房主都知道，他们实际上卖的是就读学校的机会。”

为了实现教育公平，许多城市要求公立小学接收本学区儿童入学。但各学校教育质量迥异，重点学校会获得更多资金，拥有更好的设施和师资。

专家指出，重点小学与其他学校之间的教育质量存在很大差别。

华南师范大学谈方（音）教授指出，这是社会不公平，公立学校用的是政府资源和资金，但多数人买不起一套学区房。

教育部给路透的声明中称，政府努力加强基础教育的质量，这样多数家长就会乐意让孩子就近入学。

学区房已成为地产市场中非常抢眼的一个范畴，不仅在北京和上海如此，在一些重点学校少的次发达城市也是如此。

链家的张泉国称，多数买得起学区房的是财务相对宽裕的家长，他们放弃了更大、更新的房子，选择住在学校附近，而往往附近都是些老旧房屋。

家长们还有其他的隐忧。

原则上，儿童入学以家庭户口所在地为基础。有的学校要求在学区落户5年才能入学。而就算在北京本市迁户口，也得花些时间。

上月中国宣布的改革蓝图中也强调了教育公平，呼吁要缩小城乡教育质量差异。

但对像钟健这样的家长来说，他们可能等不及这样的变化了。

他说：“我觉得很疲惫、很无助。压力太大了。”（完）