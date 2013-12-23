版本:
中国
时事要闻 | 2013年 12月 23日 星期一 11:23 BJT

湖南19名学生喝同学妈妈给的乳酸饮料后中毒

路透北京12月21日 -新华社报道称，湖南省娄底市方石小学学生在12月18日放学途中，接受方石村民彭某的乳酸饮料，食用后呕吐抽搐，波及学生19名包括彭某的儿子，其中3人病情较重，所幸已脱离生命危险。

警方初步查证，犯罪嫌疑人彭某今年34岁，疑似患轻度间歇性精神病。她已供述购买老鼠药和除草剂，用注射器注入乳酸饮料中发给学生饮用的事实。

此事目前仍在调查中。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐