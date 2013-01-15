特写：国际学校抢滩中国市场

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月14日（记者 Lucy Hornby） - 常州一家私立学校的网站上，学生身穿蓝色运动上衣和格子图案裙子，参加音乐课程，砖砌的大门覆盖着常青藤，这些都和英式学校体系非常类似，意在吸引富有的中国家长。
常州市武进区牛津国际公学开设的西式课程一年学费高达26万元，针对希望孩子接受西式教育和获得海外大学入场券的中国家长。牛津国际公学与牛津大学没有任何关系。
“常州是个非常富裕的地方，很多人希望将子女送往国外，因此(入学的)中国学生的比例正在上升。在华外国人群体不足以支撑一个学校。”牛津国际公学中国区总经理卢敏军说道。
“市场其实是面向中国人的，中国人希望将子女送到国外，愿意支付学费。”
一些学校开设专门针对英国A-levels或美国Advanced Placement考试的课程，培养学生就读外国大学所需的英语能力。
尽管常州校区直到9月一直都在施工，课程已经开始，显示该校运营常州校区的渴望。校区包括一个人工湖和一个船坞。
国际化的氛围是说服中国家长支付昂贵学费的关键。很多学校都在网站上挂着看起来像外国人的孩子照片或起个和英国或北美名校接近的名字。
牛津国际公学就是个例子。总部位于新加坡的伊顿国际教育集团也类似，该公司在中国八个城市有分校。
枫叶教育集团从大连扩展到了七个城市，其学历得到加拿大不列颠哥伦比亚省教育部认可。
哈罗公学和达利奇学院（Dulwich）等老牌英国学校也在扩展其中国业务。
“我爸希望我早点出国留学，我妈不同意。”房地产开发商的儿子Jiang Xin说道，他今年17岁。他的父母最终达成妥协，将他送到了重庆枫叶国际学校，每年学费5万元。
“我想将来出国留学。在枫叶国际学校读书能帮助我早点适应西方的学习方式。”
很多富裕的中国家长确实认为孩子在这些学校能够获得外国式教育，同时又离家不远。
“她去国外的大学读书以后，我们见她的机会就少了。我们很珍惜现在能和她在一起的时光。”常州市武进区牛津国际公学家长会主席Zhuang Zhengyi说道，他的女儿目前在读10年级。
International School Consultancy Group执行董事Nicholas Brummitt指出，过去12年里，注册在中国大陆的国际学校数量大幅上升，从22家窜升至338家；而学生数量则上升了25倍，至184,073名。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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