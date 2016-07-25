中国首只SDR计价债券有望8月底在银行间市场发行--财新

中国发改委通知称总投资3亿美元及以上限制类外商投资项目由发改委核准
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透北京7月25日 - 中国财新网上周日报道称，作为完善全球金融架构中增强特别提款权（SDR）使用的内容之一，以SDR计价的债券有望8月底前后在中国银行间市场发行。
财新援引中国央行国际司司长朱隽在成都举行的G20财长和央行行长会议期间称，一家国际开发机构正在筹备发行首只SDR计价债券，相关细节还在最后商议中。
“SDR计价债券可以提供多元化的投资产品，降低汇率和利率风险，初期对官方投资者尤其有吸引力。随着市场建设不断推进，也会吸引更多的私人部门参与，从而逐渐把SDR债券市场发展起来。”他称。
据朱隽介绍，长期以来，增强SDR的使用面临一个难题，即发达国家持有更多SDR但不愿意用，而更需要、更愿意使用的新兴市场和发展中国家持有的SDR则很少，目前G20各方也在研究如何能让SDR更好地发挥其作为补充性储备资产的作用。
他并表示，SDR作为计价单位（unit of account）和报告货币，有助于提高国际货币体系的稳定性。当SDR作为计价单位和报告货币后，相应地投资者会产生一些风险对冲需求，自然会更多使用SDR，毕竟篮子货币的稳定性比单一货币要更好。
中国银行行长周小川上周日亦在G20财长和央行行长会议上呼吁，应扩大SDR的使用，中国央行已发布以SDR作为报告货币的外汇储备、国际收支和国际投资头寸数据，正在研究发行SDR债券的可能性。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 中国首富、大连万达董事长王健林周二称，集团每年有50-100亿美元专款用于对外投资，侧重娱乐和体育。