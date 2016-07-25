中国首只SDR计价债券有望8月底在银行间市场发行--财新

路透北京7月25日 - 中国财新网上周日报道称，作为完善全球金融架构中增强特别提款权（SDR）使用的内容之一，以SDR计价的债券有望8月底前后在中国银行间市场发行。

财新援引中国央行国际司司长朱隽在成都举行的G20财长和央行行长会议期间称，一家国际开发机构正在筹备发行首只SDR计价债券，相关细节还在最后商议中。

“SDR计价债券可以提供多元化的投资产品，降低汇率和利率风险，初期对官方投资者尤其有吸引力。随着市场建设不断推进，也会吸引更多的私人部门参与，从而逐渐把SDR债券市场发展起来。”他称。

据朱隽介绍，长期以来，增强SDR的使用面临一个难题，即发达国家持有更多SDR但不愿意用，而更需要、更愿意使用的新兴市场和发展中国家持有的SDR则很少，目前G20各方也在研究如何能让SDR更好地发挥其作为补充性储备资产的作用。

他并表示，SDR作为计价单位（unit of account）和报告货币，有助于提高国际货币体系的稳定性。当SDR作为计价单位和报告货币后，相应地投资者会产生一些风险对冲需求，自然会更多使用SDR，毕竟篮子货币的稳定性比单一货币要更好。

中国银行行长周小川上周日亦在G20财长和央行行长会议上呼吁，应扩大SDR的使用，中国央行已发布以SDR作为报告货币的外汇储备、国际收支和国际投资头寸数据，正在研究发行SDR债券的可能性。（完）