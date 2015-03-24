李克强：中国希望通过加入SDR促开放 提高人民币可自由使用程度

路透北京3月24日 - 中国国务院总理李克强指出，今年适逢国际货币基金组织（IMF）对特别提款权（SDR）进行审查。中国希望通过加入SDR，积极参与维护全球金融稳定的国际合作，同时促进中国资本市场和金融领域的进一步开放。

中国政府网新闻稿称，李克强会见国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德时表示，中国将推出有针对性的改革措施，加快实现人民币资本项目基本可兑换，提高人民币可自由使用程度，为国内个人跨境投资和境外机构投资者投资中国资本市场提供更多便利，用开放带动改革。

拉加德表示，中国的改革开放在全球经济治理中发挥着积极和重要作用。中国金融改革的成功将为其他国家提供榜样，有助于促进全球金融稳定。国际货币基金组织重视同中国的关系，愿就SDR审查事宜同中方保持沟通与合作。

李克强并表示，当前世界经济复苏动力不足，地缘政治带来复杂影响。中国将以结构性改革推动结构调整，围绕服务实体经济和防范金融风险推进金融改革。大力发展中小银行和民营银行，为中小微企业提供更好融资支持。

他并称，中国还将发展多层次资本市场，调动社会资金力量，降低企业资金杠杆率，让经济活力更充分显现。为大众创业、万众创新提供有力支持和服务。

IMF总裁拉加德上周五在上海表示，中国人民币未来某个时候将纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子。（完）

(发稿 李文科； 审校 黄凯)

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