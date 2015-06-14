IMF团队访问中国 评估是否应将人民币纳入SDR--官员

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透华盛顿6月12日 - 国际货币基金组织(IMF)一位官员周五表示，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。
一位官员称，IMF评估特别提款权(SDR)货币篮子的工作“正在进行中，技术工作处于初步阶段。”
“作为评估的一部分，IMF团队正在访问中国进行技术磋商，”这位官员在电子邮件中称。
IMF总裁拉加德此前曾说，人民币纳入特别提款权只是迟早的问题，不过美国官方表示，人民币尚未准备好加入SDR。
中国政府严格管控人民币的波动，并大力进行资本管控，但作为长期策略目标的一部分，正努力在贸易和投资中增加使用人民币，以减少对美元的依赖。(完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。