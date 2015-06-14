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中国财经 | 2015年 6月 15日 星期一 07:30 BJT

IMF团队访问中国 评估是否应将人民币纳入SDR--官员

路透华盛顿6月12日 - 国际货币基金组织(IMF)一位官员周五表示，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。

一位官员称，IMF评估特别提款权(SDR)货币篮子的工作“正在进行中，技术工作处于初步阶段。”

“作为评估的一部分，IMF团队正在访问中国进行技术磋商，”这位官员在电子邮件中称。

IMF总裁拉加德此前曾说，人民币纳入特别提款权只是迟早的问题，不过美国官方表示，人民币尚未准备好加入SDR。

中国政府严格管控人民币的波动，并大力进行资本管控，但作为长期策略目标的一部分，正努力在贸易和投资中增加使用人民币，以减少对美元的依赖。(完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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