中国央行赞赏IMF有关人民币加入SDR的分析和建议 将尊重最终结果

路透北京11月15日 - 国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德表态支持本月底将人民币纳入特别提款权（SDR）篮子后，中国央行对此回应称，赞赏IMF工作人员有关人民币加入SDR的分析和建议，中方期待并尊重11月30日执董会讨论的结果，今后中方将继续稳步推动金融改革和对外开放。

央行网站周六新闻稿引述有关负责人称，人民币加入SDR有助于增强SDR的代表性和吸引力，完善现行国际货币体系，对中国和世界是双赢的结果，中方希望各方支持人民币加入SDR。

拉加德之前在IMF官网发布声明称，IMF工作人员在提交的五年一次SDR审议文件中评估认为，人民币符合“可自由使用”货币的要求，因此，工作人员建议执董会认定人民币可自由使用，并将其作为除英镑、欧元、日圆和美元之外的第五种货币纳入特别提款权篮子。

拉加德并在声明中指出，工作人员还认为，对于工作人员今年7月向执董会提交的初步分析中指出的所有悬而未决的操作性问题，中国当局都会予以解决。

“我支持工作人员的分析和建议。当然，关于人民币是否应被纳入特别提款权货币篮子的决定将由基金组织执董会作出。我将于11月30日主持召开执董会会议，讨论这一问题。”拉加德说。

美国财政部发言人在IMF声明后亦称，奥巴马政府已表示一旦人民币符合IMF的所有条件，计划支持人民币加入SDR货币篮子，并将就IMF的相关文件进行审查。

目前，SDR篮子只涵盖四种货币--美元、欧元、英镑和日圆，人民币有望成为加入SDR篮子的第五种货币。SDR总值仅2,800亿美元左右，其构成则非常不同，上一次在2010年的比例为美元41.9%、欧元37.4%、英镑11.3%以及日圆9.4%。

在IMF公布SDR初评报告后，中国央行采取了一系列措施来推动人民币最终加入货币SDR货币篮子。其中包括8月11日的人民币中间价改革，并一次性贬值约1.9%，虽此举引发市场巨震，但市场化改革获得IMF肯定。

据新华社援引环球银行金融电信协会（SWIFT）数据，人民币已成为全球第二大贸易融资货币、第四大支付货币和第七大国际储备货币。（完）