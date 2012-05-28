中国南海九段线边界与黄岩岛之争

菲律宾军方4月10日在南中国海拍到的两艘中国渔政船只。 REUTERS/Philippine Army Handout

路透香港5月25日电(记者 David Lague)---除动用海监船和渔政船外，中国还引述了大量历史记录以加强其对南海有争议岛礁的主权主张。

海事法专家表示，黄岩岛僵局已经持续七周，中国方面的举动清楚地表明了对菲律宾采取的强硬立场，但中国对黄岩岛享有主权的法律根据和有争议领土的完整范围依然不确定。

专家们表示，正如对多数南海的领土主张一样，中国更愿意对相关细节保持模糊。

这使中共既可以向国内民众证明，他们有能力扞卫中国海洋领土权利，同时也能避免与邻国紧张关系的进一步升级。很多邻国已然对中国不断增强的军事实力和领土主张感到担心。

国际危机集团(International Crisis Group)驻华盛顿的中国对外政策专家孙云(音)表示：“这种对细节的模糊处理是要满足中国国内目的需要：即维护中国政府的合法性，满足国内公众舆论。”

**潜在热点**

各国对南海的领土主张是亚太地区最大的潜在热点之一。

中国、菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾等国家和地区都宣称对南海享有主权。该海域占全球渔业产量的10%，每年的航运贸易价值达5万亿美元。

美国刚刚结束与菲律宾在黄岩岛附近海域的海军演习。作为重返亚洲战略的一部分，美国加大了在该地区的军事存在。

今年4月，菲律宾海军企图抓捕在黄岩岛海域捕鱼的中国渔民，遭到中国海监船的制止，进而引发中菲两国在黄岩岛的对峙。

中菲两国都宣称对该岛享有主权。

**历史依据**

中国政府、官方发言人、高级外交官和国有媒体报导一致引述历史回击菲律宾的主权主张。

他们表示，历史记载表明中国人在2,000年前就发现了黄岩岛，并称从宋朝至今，中国对黄岩岛的访问、测绘和居住的记载也很多。

为支持这些论据的主张，中国已在黄岩岛海域部署了一些最先进的巡逻船，以展现国力。到目前为止，中国尚未向黄岩岛派遣海军力量。

菲律宾政府的一名发言人周三表示，黄岩岛附近有近100艘中国船只，包括四艘政府巡逻船。菲律宾早些时候曾要求所有中国船只离开该海域。

中国外交部周三回应道，中方大约有20余艘渔船在黄岩岛海域依照中国法律进行作业，这一数量与中国往年同期在黄岩岛海域作业的渔船数量大致持平。

**九段线**

海事律师指出，中国根据所谓的九段线圈定了对南海领土的主张范围。这使南海350万平方公里区域的90%左右归入了中国版图。

中华民国政府首次於1947年正式在地图上公布了这一模糊边界，随後由中共执政的中国政府继承了这一边界主张。

尽管中国可以不费吹灰之力地找到支持其领土主张的历史证据，但足以说明九段线来由的证据则比较少。

2008年9月，维基解密公布的美国外交密电显示，美国驻中国大使馆报告称，一名资深的中国政府海事专家尹文强(音)承认，他不了解九段线的历史来由。

黄岩岛和另外两处最重要的有争议南海岛屿都在九段线之内。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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