中国将在南海五个岛礁建设灯塔

路透北京8月7日 - 中国官方媒体周四报导称，中国计划在南海五个岛礁建设灯塔。此前美国和菲律宾呼吁停止在有争议水域的一切活动，以缓解紧张局势。

这五个岛礁中，至少有两个位于与越南有争议的水域中。

中新社称，中国有关部门已经完成对北礁、羚羊礁(筐仔沙洲)、晋卿岛、南沙洲、高尖石等五个岛礁的灯塔(桩)建设实地勘测选址工作。

报导援引一名中国海事官员的说法称，勘测选址工作从7月27日开始，“截止8月4日已初步确定五个岛礁灯塔(桩)建设地点及备选地点。”

晋卿岛和高尖石位于中国控制的西沙群岛内，越南和台湾也对西沙群岛提出领土主张。

不清楚其他三个岛礁是否也处在有争议水域内。

报导称，中国三沙辖区目视航标服务严重不足，许多岛屿都没有可供使用的民用海图资料，直接影响着三沙市政府的区域管理、开发建设和航行作业船舶的安全监管。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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