海南关於南海新规可能获得了中央首肯--官员

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透上海12月5日电（记者 John Ruwitch）---海南省外事侨务办公室主任吴士存周三称，海南允许公安边防机关对非法进入南海海南管辖海域的外国船舶进行登临检查的新规属於省级决定，但可能获得了中央政府的首肯。
吴士存称，海南上周通过的这项新规，一定程度上是为应对在西沙群岛海域作业的越南渔船增多的情况。
越南周二谴责中国的新规严重侵犯其主权。该国稍早表示，正组建巡逻队以保护本国渔业，还指责中国船只进行破坏活动。
吴士存通过电话对路透表示，这一新规不是由中央政府提出，而是由当地执法机构启动。但他补充说，相关机构肯定已经上报此事，应该徵求了主管部门的意见。
海南新规规定，对於非法进入南海海南管辖海域的外国船舶，海南省公安边防机关可依法采取登临，检查，扣押，驱逐，令其停航、改航、返航等措施予以处置。新规将於明年1月1日起实施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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