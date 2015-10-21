中国称南海岛礁上的灯塔不存在“改变现状”的问题

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月20日 - 中国外交部周二称，在南沙岛礁上建设并使用的灯塔是中方主权范围内的事，不存在“改变现状”的问题。
中国称，南沙群岛华阳礁和赤瓜礁上的灯塔将为航经相关海域的船舶提供高效的导航助航服务，大大提高南海海域船舶航行安全。菲律宾外长周一称，这些灯塔“显然意在改变现状”，菲律宾不会接受中国“单方面的行为”。
中国外交部发言人华春莹指出，中方在南沙群岛有关岛礁进行建设活动完全是中方主权范围内的事。
“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，无需通过建灯塔来加强主权声索，”华春莹说道。
“不存在什么“改变现状”的问题。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。