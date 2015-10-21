中国称南海岛礁上的灯塔不存在“改变现状”的问题

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月20日 - 中国外交部周二称，在南沙岛礁上建设并使用的灯塔是中方主权范围内的事，不存在“改变现状”的问题。
中国称，南沙群岛华阳礁和赤瓜礁上的灯塔将为航经相关海域的船舶提供高效的导航助航服务，大大提高南海海域船舶航行安全。
菲律宾外长周一称，这些灯塔“显然意在改变现状”，菲律宾不会接受中国“单方面的行为”。
中国外交部发言人华春莹指出，中方在南沙群岛有关岛礁进行建设活动完全是中方主权范围内的事。
“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，无需通过建灯塔来加强主权声索，”华春莹说道。
“不存在什么“改变现状”的问题。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”