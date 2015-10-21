中国称南海岛礁上的灯塔不存在“改变现状”的问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月20日 - 中国外交部周二称，在南沙岛礁上建设并使用的灯塔是中方主权范围内的事，不存在“改变现状”的问题。

中国称，南沙群岛华阳礁和赤瓜礁上的灯塔将为航经相关海域的船舶提供高效的导航助航服务，大大提高南海海域船舶航行安全。

菲律宾外长周一称，这些灯塔“显然意在改变现状”，菲律宾不会接受中国“单方面的行为”。

中国外交部发言人华春莹指出，中方在南沙群岛有关岛礁进行建设活动完全是中方主权范围内的事。

“中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，无需通过建灯塔来加强主权声索，”华春莹说道。

“不存在什么“改变现状”的问题。”（完）