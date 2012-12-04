印度海军为保护南中国海本国石油利益做好准备

路透新德里12月3日电---印度海军总司令乔什（D.K Joshi）周一称，印度海军已准备好向南中国海部署船舰，以保护该海域的印度石油利益。

印度与中国曾就越南附近海域的油气勘探区块发生过外交摩擦。

印度国营的印度石油天然气公司（ONGC）在位於南昆山盆地（Nam Con Son）的一个气田拥有权益。

乔什称，虽然印度在南中国海没有主权要求，但该国准备在必要时采取行动，保护本国在该地区的海洋经济利益。

“例如，当涉及我国利益时，比如像ONGC……我们就会奔赴那里，而且我们已经为此做好准备，”他在一个新闻发布会上说道。

“我们目前还在准备么？有相关演习吗？答案很简单，即‘是的’，”他说。

对於中国海军的现代化建设，乔什的描述是“非常震撼” ，他还承认这是印度的主要担忧之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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