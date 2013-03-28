中国正研究海运发展战略--报载

路透上海3月28日 - 中国证券报周四报导称，一份旨在增强中国航运企业国际竞争力、促进航运企业长期发展的海运发展战略正在有关部门研究之中。战略对航运企业未来的发展方向和目标提出指导意见，其中或包括调整航运企业税收向国际化接轨，以及建立海运发展专项基金等扶植政策。

报导指出，正在研究中的“海运发展战略”拟提出将航运企业税收向国际化接轨，具体方向为取消航运企业现征收的营业税和所得税，研究采用国际通用的船舶吨位税制替代企业所得税制，这样可以减轻国内航运企业的税赋。

报导还表示，船员的个人所得税或也会得到减轻。据了解，有关部门正在研究对中国船员在国际航行期间的工资性收入免征个人所得税，或者进一步提高起征点。

同时，国家有关部门正在积极争取，建立海运发展专项基金。初步思路为，由国家财政出资成立专项基金，通过老船拆船等办法，以减少国内航运市场运力，降低航运市场的波动性。

“如果海运发展专向基金能够建立起来，将会对航运市场形成实质性利好。”报导援引一位行业研究员称，通过对航运企业旧船回收拆船，专项基金将会起到熨平航运市场波动的作用，将航运企业未来的业绩填补到当前较困难的时期。

行业的低迷期也是改革的关键期。国际航运业运力过剩，导致运价大幅下跌，使国内航运企业面临严重亏损.A股15家航运公司中有七家已预告去年业绩预减；其中中国远洋控股(1919.HK)(601919.SS)去年净亏损高达95.6亿元人民币。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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