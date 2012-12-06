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时事要闻 | 2012年 12月 6日 星期四 19:06 BJT

中国称越南必须停止在有争议水域开采石油

路透北京12月6日电---中国外交部周四表示，越南必须立即停止其在南中国海有争议海域单边开采石油的行动。

外交部发言人洪磊周四在例行记者会上表示，越南将中国渔船从海南省附近水域驱逐出去。

目前尚不清楚此事发生的时间。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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