中国敦促马来西亚立即扩大搜寻失联飞机的范围

路透北京3月17日（记者 Ben Blanchard） -中国外交部周一在网站上发布声明称，中方敦促马方立即扩大和明确搜寻马航MASM.KL失联航班的范围。

外交部发言人洪磊在例行记者会上表示，中国驻马来西亚大使周一与马来西亚外交部长举行了会面。

洪磊称，搜救工作当然更加困难了，范围也更大了，中国希望马方能提供更加全面、准确的信息，方便其他国家参与搜救。

当被问及中国是否正在审查失联飞机上的中国乘客身份时，洪磊拒绝予以置评。洪磊拒绝表示中国是否在西藏和新疆西部搜索失联飞机，也拒绝表示中国是否排除了失联飞机进入中国领空的可能性。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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