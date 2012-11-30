专访：东盟秘书长称中国南海新规将令紧张局势升级

路透雅加达11月30日电（记者 Matthew Bigg）---中国计划对非法进入中国宣示主权的南海海域的船只进行登船检查，东盟秘书长素林周五称此举标志着事态出现非常严重的转变。

“我的反应是已经紧张的局势又进一步升级。事态发生了非常严重的转折，”素林在电话中告诉路透。

他表示，“现在保持克制非常重要，要努力以冷静的方式应对事态变化，并听取所有各方的关切。”

《中国日报》报导称，将於明年1月1日生效的新规定允许海南省警方对非法进入中国领海的外国船只实施登船和控制措施，并可要求船只改变航向或停止航行。

“这无疑令各方的关切和忧虑升温，尤其是需要进入、经过和自由穿行于其中的各方，”素林在泰国表示。

“你可以主张权益，可以制定政策和措施，但问题是可能出现误解、误判，并导致重大紧张局面和重大事件，”素林指出。

他还表示，如果处置不当，可能会损及外界对东亚作为全球经济成长引擎的信心。他并指出，至于合法与否取决於相关各方不同立场。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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