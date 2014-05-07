版本:
中国
时事要闻 | 2014年 5月 7日 星期三 12:46 BJT

11名中国渔民在南海遭武装分子拦截后失联

路透北京5月7日 - 新华社周三报道称，11名中国渔民在南海遭武装分子拦截后失联。

新华社援引海南省琼海市潭门渔业协会的说法报道称，5月6日10时左右，琼琼海09063、琼琼海03168两艘渔船在南沙半月礁作业时，遭遇不明武装船只拦截和鸣枪威胁。

报道没有提供其他细节。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐