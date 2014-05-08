越南称其船只遭中国船只冲撞

欧盟对英退后的居留权和银行业问题提出更高要求--文件
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透河内/北京5月7日（记者 Nguyen Phuong Linh/Michael Martina） -越南周三称，一艘中国船只在南海一处水域故意冲撞两艘越南船只。此事引发南中国海局势进一步紧张。
越南外交部称，冲撞事件发生在周日，越南船只受到相当大程度的损坏，有六人受轻伤。
“5月4日，中国船只故意冲撞越南海警船，”越南外交部官员、国家边界委员会副主任陈维海（Tran Duy Hai）说。
“中国船只在空中支援下，试图恫吓越南船只，他们动用了水炮，”该官员在河内的新闻发布会上说。越南其他官员称，另有六艘该国船只受到冲击，但受损程度不严重。
“（双方）没有开火，”一位越南海军官员称。“除非中方先开火，否则越南不会开火。”由于无权向媒体谈及此事，该官员要求匿名。
越南此前谴责中国钻井平台在南海的本国水域作业，并要求钻井平台所属的中海油拆除该平台。
美国也对中国钻井平台在南海作业提出批评。
中国方面尚未对越南所称的船只冲撞事件作出回应。
中国外交部发言人华春莹早些时候表示，中国企业在西沙群岛作业属于中国主权内部的事，与越南无关，也与美国无关。她强调，美国无权对中国主权范围内的事说三道四。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
路透东京4月25日 - 日本执政党--自民党干事长二阶俊博周二表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。