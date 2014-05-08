越南称其船只遭中国船只冲撞

路透河内/北京5月7日 - 越南周三称，一艘中国船只在南海一处水域故意冲撞两艘越南船只。此事引发南中国海局势进一步紧张。

越南外交部称，冲撞事件发生在周日，越南船只受到相当大程度的损坏，有六人受轻伤。

“5月4日，中国船只故意冲撞越南海警船，”越南外交部官员、国家边界委员会副主任陈维海（Tran Duy Hai）说。

“中国船只在空中支援下，试图恫吓越南船只，他们动用了水炮，”该官员在河内的新闻发布会上说。越南其他官员称，另有六艘该国船只受到冲击，但受损程度不严重。

“（双方）没有开火，”一位越南海军官员称。“除非中方先开火，否则越南不会开火。”由于无权向媒体谈及此事，该官员要求匿名。

越南此前谴责中国钻井平台在南海的本国水域作业，并要求钻井平台所属的中海油拆除该平台。

美国也对中国钻井平台在南海作业提出批评。

中国方面尚未对越南所称的船只冲撞事件作出回应。