菲律宾警方证实查扣一艘中国渔船（更新版）

路透马尼拉/北京5月7日 - 菲律宾国家警署海事小组总警司瓦加斯(NoelVargas)周三表示，菲律宾在南沙群岛有争议水域查扣了一艘中国渔船。

瓦加斯称，一艘海警巡逻船周二早晨7点在半月礁附近扣押了一艘中国渔船。

他表示，船上有11名船员和大约500只海龟，其中部分海龟已经死亡。瓦加斯补充说，一艘载有船员的菲律宾船只也被扣，船上发现了40只海龟。某些海龟物种受菲律宾法律保护。

瓦加斯表示，这艘渔船已被拖至巴拉望省(Palawan)，将在此面临适当指控。

此事料将引起中国政府的不满，因中国政府声称对几乎全部南海拥有主权。

中国和其他宣称对南海享有主权的国家经常发生紧张对立，特别是越南和菲律宾。

半月礁位于菲律宾的专属经济区内，在仁爱礁附近。

另一名菲律宾消息人士，一名海军高官表示，当时在这一海域有两艘中国船只，但另一艘已逃离。

新华社周三稍早报道称，11名中国渔民在南海遭武装分子拦截后失联。

新华社援引海南省琼海市潭门渔业协会的说法报道称，5月6日10时左右，琼琼海09063、琼琼海03168两艘渔船在南沙半月礁作业时，遭遇不明武装船只拦截和鸣枪威胁。目前，琼琼海03168渔船成功撤离该海域，另一艘渔船及11名渔民失联。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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