海南将对非法进入管辖海域外国船舶登临检查--报导

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透北京11月29日电---《中国日报》周四报导称，海南省公安边防机关将对非法进入南中国海海南管辖海域的外国船舶进行登临检查。此举可能导致地区局势进一步紧张。
南中国海是亚洲最大的潜在军事冲突点，亚洲多个国家与地区均声称对其拥有主权。
报导称，根据将於明年1月1日起实施的新规，对於非法进入中国海域的外国船舶，海南省公安边防机关可依法采取登临，检查，扣押，驱逐，令其停航、改航、返航等措施予以处置。
该英文报导称，未经允许擅自进入海南管辖海域、破坏海防设施以及实施侵犯国家主权或者危害国家安全的宣传活动等均属违法。
报导指出，外国船舶及其人员若违反规定，海南省公安边防机关可以收缴作案船舶或者附属通航设备等工具。
报导还称，政府还将增派海监船在南中国海巡航。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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