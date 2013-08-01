习近平称中国应提高海洋维权能力

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透北京7月31日 - 中国国家主席习近平周三在主持中共中央政治局集体学习时表示，中国希望用和平方式、谈判方式解决海洋领土争端，但不能牺牲国家核心利益，中国必须提高海洋维权能力。
新华社报道称，习近平表示，中国坚持走和平发展道路，但决不能放弃正当权益，更不能牺牲国家核心利益。
习近平指出，中国要坚持用和平方式、谈判方式解决争端，努力维护和平稳定。
“要做好应对各种复杂局面的准备，提高海洋维权能力，坚决维护我国海洋权益，”习近平称。
习近平称，建设海洋强国是中国的重大部署，因为海洋在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位明显上升。
习近平表示，要坚持“主权属我、搁置争议、共同开发”的方针，推进互利友好合作。
周二，中国外交部长王毅与日本外务省外务次官斋木昭隆（Akitaka Saiki）会晤，以缓解两国因海上领土争议导致的紧张关系。但此前中国官媒报道称，中国方面已排除近期举行中日首脑峰会的可能性。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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