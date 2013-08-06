王毅：各方对“南海行为准则”进程要有合理预期

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京8月5日 - 中国外交部长王毅周一称，有关各方对“南海行为准则”进程要有合理预期。
中国此前曾表示9月将主持与东盟国家的高官会。
美国在此事上不设立场，但美国国务卿克里上月在文莱重申南海航行自由符合美国的战略利益，希望看到“南海行为准则”尽快签署。
王毅在越南首都河内发表讲话时称，“南海行为准则”仍有很多工作要做。
新华社援引王毅的话称，中方对此事的看法是要有合理预期。一些国家提出“速成论”，希望一天就谈成“准则”，这既不现实，也不是严肃认真的态度。
王毅还称，“准则”涉及多方利益，其制定需要一个细致复杂的协调过程。不应把个别或几个国家的意志强加给其他国家。
他指出，中国与东盟国家以往曾几度探讨过“准则”，但因受到干扰而中止。各方应多做有利于推进“准则”进程的事，为此创造必要的条件与环境，而不是反其道而行之。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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