习近平称中国应提高海洋维权能力

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月31日 - 中国国家主席习近平周三在主持中共中央政治局集体学习时表示，中国希望用和平方式、谈判方式解决海洋领土争端，但不能牺牲国家核心利益，中国必须提高海洋维权能力。

新华社报道称，习近平表示，中国坚持走和平发展道路，但决不能放弃正当权益，更不能牺牲国家核心利益。

习近平指出，中国要坚持用和平方式、谈判方式解决争端，努力维护和平稳定。

“要做好应对各种复杂局面的准备，提高海洋维权能力，坚决维护我国海洋权益，”习近平称。

习近平称，建设海洋强国是中国的重大部署，因为海洋在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位明显上升。

习近平表示，要坚持“主权属我、搁置争议、共同开发”的方针，推进互利友好合作。

周二，中国外交部长王毅与日本外务省外务次官斋木昭隆（Akitaka Saiki）会晤，以缓解两国因海上领土争议导致的紧张关系。但此前中国官媒报道称，中国方面已排除近期举行中日首脑峰会的可能性。（完）